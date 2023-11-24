"مانشستر سيتي ضد ليفربول".. تاريخ مواجهات بيب جوارديولا ويورجن كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت آخر 10 سنوات الكثير من المواجهات القوية بين المدرب الإسباني بيب جوارديولا والألماني يورجن كلوب، حيث جمعتهم دائما لقاءات مثيرة في الدوري الألماني ومن ثم انتقلت إلى الدوري الإنجليزي.

وتواجه الكبيرين في المسابقات الألمانية خلال عامين في 8 مباريات، فاز الألماني في ثلاثة وخسر أربع مواجهات، وحسم التعادل لقاء وحيد.

تاريخ مواجهات جوارديولا وكلوب في المسابقات الإنجليزي

انتقل جوارديولا إلى الدوري عند توليه قيادة مانشستر سيتي في موسم 2016 بعد عام واحد من تولي كلوب القيادة الفنية لفريق ليفربول، لتتجدد المنافسة القوية بينهما لكن في الدوري الإنجليزي الممتاز هذه المرة.

وشهدت السبع سنوات الماضية مواجهة الثنائي في الدوري الإنجليزي في 14 مباراة، فاز الإسباني في خمس لقاءات وخسر في أربعة وخيم التعادل على 5 مواجهات.

وفي الدرع الخيرية فاز جوارديولا في مباراة وخسر الأخرى، وانتصر كلوب في لقاء كأس الاتحاد الإنجليزي وخسر في مواجهة كأس الرابطة.

مواجهات المدرب الإسباني والألماني في دوري أبطال أوروبا

شهد دوري الأبطال مواجهتين فقط بين الكبيرين، حيث التقى الثنائي في دور ربع النهائي لموسم 2018، فاز يورجن كلوب في الذهاب 3-0 وفي الإياب انتصر بنتيجة 2-1.

جدير بالذكر، يستضيف مانشستر سيتي نظيره ليفربول غدا السبت ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الـ2.30 مساء، على استاد الاتحاد.