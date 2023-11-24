فانتازي.. كل ما فاتك في فترة التوقف الدولي عن الجولة الثالثة عشر في البريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - تبدأ مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، غدًا السبت، ويسعى لاعبو فانتازي لتحقيق أعلى النقاط، ولمساعدتكم نشر الخليج 365 عدة موضوعات يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الروابط التالية:

فانتازي.. أفضل 11 لاعبا للجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز

فانتازي.. أفضل 11 لاعبا في الدوري الإنجليزي حتى الآن

فانتازي.. لماذا وصل صلاح إلى 100 نقطة وتغلب على هالاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي

فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة الثالثة عشر

فانتازي.. من هو أفضل مهاجم بجانب هالاند؟

فانتازي.. أي من اللاعبين الأكثر ملكية يمكنك الاستغناء عنه؟

فانتازي.. هل حان الوقت لبيع سون هيونج مين؟

فانتازي.. "ماذا تفعل مع سون؟" الخبراء يجيبون؟

فانتازي.. من هو أفضل لاعب خط وسط أقل من 7 مليون جنيه إسترليني في المباريات المقبلة؟

فانتازي.. هل حان الوقت لبيع ماتي كاش؟

فانتازي.. "ماذا تفعل مع ماتي كاش؟" الخبراء يجيبون

فانتازي.. هل من الضروري إمتلاك مبيومو بدءً من الجولة الرابعة عشر؟

فانتازي.. من هو أفضل كابتن للجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي

فانتازي.. "من هو أفضل كابتن للجولة الثالثة عشر؟" الخبراء يجيبون