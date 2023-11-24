أبرز إحصائيات تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش

يحل نادي ليفربول ضيفا ثقيلا على مانشستر سيتي غدا السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أبرز إحصائيات تاريخ مواجهات الفريقين في الأسطر التالية.

فاز مانشستر سيتي على ليفربول بنتيجة 4-1 في آخر لقاء جمع بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي في شهر أبريل من العام الجاري.

وفاز ليفربول في مباراة واحد فقط من آخر 14 مواجهة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي (ت 5 خ 8)، وفاز 4-1 في نوفمبر 2015 في أول زيارة ليورجن كلوب إلى ملعب الاتحاد.

وهذا هو اللقاء الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وليفربول حين يبدأ الفريقان هذه الجولة في المركزين الأول والثاني في جدول الترتيب.

وفاز مانشستر سيتي في آخر 23 مباراة على أرضه بجميع المسابقات، والفوز غدا يعادل الرقم القياسي الذي يحمله حاليا سندرلاند خلال الفترة بين ديسمبر 1890 وأبريل 1892 (24 فوز).

وخسر ليفربول في مباراة واحدة فقط من آخر 23 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز (ف 15 ت 7) وخسر 2-1 أمام توتنهام في شهر سبتمبر، ومع ذلك، فهم حاليا بلا فوز في آخر ثلاث مباريات خارج أرضهم (ت 2 خ 1) ولم يحافظوا على شباكهم نظيفة خلال آخر 7 مباريات خارج أرضهم.