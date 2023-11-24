"صلاح وافق لكن ليفربول رفض".. برنامج الاستقطاب السعودي يرد على رئيس نادي الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد القرش:

رد مصدر مطلع داخل برنامج الاستقطاب السعودي على تصريحات رئيس نادي اتحاد جدة السعودي أنمار الحائلي، حيث وجه الكثير من التساؤلات يوم الأربعاء الماضي حول سبب عدم ضم محمد صلاح ولماذا لم ينضم دي بروين وجوندوجان وماركينيوس في الانتقالات الصيفية الماضية.

وقالت مصادر من داخل برنامج الاستقطاب إلى جريدة "الشرق الأوسط" السعودية، أن أنمار الحائلي تم إبلاغه بكل شئ عن تلك المفاوضات والبرنامج فعل كل ما بوسعه من أجل خدمة الاتحاد.

وأكدت المصادر أنه بعد ما وافق محمد صلاح من خلال وكيله على العرض المقدم من اتحاد جدة، أصر رئيس نادي ليفربول ويورجن كلوب على استمرار اللاعب ورفض البيع أو الإعارة.

وأضاف المصدر أن رئيس اتحاد جدة لم يطلب التعاقد مع دي بروين، ونادي باريس سان جيرمان رفض التخلي عن المدافع البرازيلي ماركينيوس نظرا لأهميته بالنسبة لهم.

وعن التعاقد مع خط الوسط الألماني جوندوجان، قالت المصادر أن اللاعب كان قريب من نادي الهلال قبل انتقاله إلى برشلونة وليس للاتحاد، ومع دخول البارسا في المفاوضات تغير كل شئ بالنسبة للاعب.