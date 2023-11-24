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الشرطة الفرنسية تعتقل نجم منتخب الجزائر لدعمه فلسطين

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محمد اسماعيل - القاهرة - اعتقلت الشرطة الفرنسية الجزائري يوسف عطال، نجم المنتخب الجزائري وفريق نيس، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

وذكر موقع "نيس ماتين" الفرنسي فإن الشرطة الفرنسية اعتقلت عطال في ساعة متأخرة من أمس الخميس بسبب تعليقاته على حسباته على مواقع التواصل الإجتماعي ووجهت إليه اتهامًا بالتحريض على الكراهية والعنصرية.

وكان نادي نيس قد أعلن إيقاف عطال لنفس السبب عطال بعد دعمه للقضية الفلسطينية فضلاً عن إيقافه 7 مباريات من قبل اللجنة التأديبية برابطة الدوري الفرنسي.

ووجه المدعي العام في نيس الشهر الماضي اتهام لعطال بالإرهاب والتحريض العلني على الكراهية والعنف.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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