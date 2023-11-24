"رحيل ديانج مش هيأثر".. نجم الأهلي السابق يطالب توجيه الشكر للسولية ومعلول

محمد اسماعيل - القاهرة - طالب عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، إدارة الأحمر بتوجيه الشكر للثنائي علي معلول وعمرو السولية، بالشكل الذي يليق بتاريخهم رفقة القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وقال عمرو الحديدي في لقاء تلفزيوني عبر قناة المحور: "يجب توجيه الشكل للثنائي علي معلول وعمرو السولية بعد تقديمهم الكثير للأهلي خلال السنوات الأخيرة، وتكريمهما بمثل ما حدث مع وليد سليمان ومحمد شوقي".

وأضاف: "وجهة نظري أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لن يستفيد من السولية إلا في 50 دقيقة فقط من كل مباراة، ولهذا أفضل رحيله".

وأكمل: "أوافق، على رحيل المالي أليو ديانج خاصة وأن الأهلي يمتلك من 3 إلى 6 لاعبين في مركزه لذلك رحيله لن يؤثر على الأهلي في ظل وجود بدائل تستطيع تعويضه".

وأتم تصريحاته: "الأهلي يحتاج إلى مهاجم قوي خلال الفترة المقبلة إذا لم يثبت موديست نفسه في ظل التحديات والبطولات الكبرى التي يشارك فيها الأحمر".