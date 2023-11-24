"تشيلسي ضد نيوكاسل"..أبرز إحصائيات تاريخ مواجهات الفريقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف نادي نيوكاسل يونايتد نظيره تشيلسي، غدا السبت، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب سانت جيمس بارك.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أبرز إحصائيات تاريخ مواجهات الفريقين.

تجنب نيوكاسل الهزيمة في مواجهتي الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي الموسم الماضي (ف1 ت 1)، بعدما خسر سبعة من مبارياته الثماني السابقة أمام البلوز.

وخسر تشيلسي 13 مباراة خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نيوكاسل وفاز في تسعة وتعادل 6 مباريات، ولم يخسر المزيد سوى أمام أرسنال وليفربول (15).

وفاز نیوکاسل يونايتد في آخر أربع مباريات على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز دون أن تهتز شباكه بأي هدف، حيث لم يفز فريق الماكبايس بخمس مباريات متتالية على أرضه في الدوري دون أن تهتز شباكه منذ فبراير 1907.

وسجل تشيلسي 4 أهداف في ثلاث من آخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز (4-1) ضد بيرنلي، (4-1) ضد توتنهام و (4-4) ضد مانشستر سيتي، بعد عدم تسجيله أربع أهداف في أي من مبارياته الـ 53 السابقة، آخر مرة سجل فيها البلوز أكثر من 4 أهداف في ثلاث مباريات متتالية في الفترة بين مايو وأغسطس 2010.