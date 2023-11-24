فانتازي.. "من هو أفضل كابتن للجولة الثالثة عشر؟" الخبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تكشف لجنة الكشافة المكونة من خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي أفكارها حول من سيتم تعيينه "كابتن" للفريق في الجولة الثالثة عشر.

وقالت سام بونفيلد: "كنت أنوي تعيين جارود بوين كابتن الفريق نظرًا لمستواه خارج أرضه حتى الآن هذا الموسم، لذلك سأراقب المؤتمر الصحفي لديفيد مويس، إذا لم يكن بوين متاحًا، فمن المحتمل أن انتقل إلى محمد صلاح على الرغم من أنه يواجه رحلة صعبة إلى مانشستر سيتي".

وأضاف خبير الفانتازي جياني بوتيس: "يتمتع صلاح بسجل تهديفي جيد ضد السيتي، لكني أحب دائمًا دعم اللاعب المضيف بشارة الكابتن، لذلك سيكون هالاند أو سون هيونج مين بالنسبة لي".

ومن جانبه قال لي بونفيلد: "من الصعب اختيار كابتن هذا الأسبوع، مع مواجهة هالاند وصلاح، أميل إلى الابتعاد عن تلك المباراة تمامًا، إذا كان لائقًا فمن المفترض أن يقدم بوين أداءً جيدًا ضد بيرنلي، حيث لم يخفق في المباريات خارج أرضه حتى الآن هذا الموسم".

وواصل خبير الفانتازي براس: "هذا الأسبوع صعب بالنسبة لاختيار كابتن الفريق، سون وهالاند هما أبرز اللاعبين بالنسبة لي، لو كان توتنهام خاليًا من الإصابات كنت سأعين سون على أرضه، لكن مع غياب جيمس ماديسون أميل إلى اختيار هالاند".

وأردف خبير الفانتازي بن كرابتري: "مع عدم وجود مباراة رائعة لأي من أفضل اللاعبين لدي هذا الأسبوع، سأختار هالاند للحصول على شارة الكابتن، وبوكايو ساكا خيارا مغرٍ، لكن تمت معاقبتي عدة مرات عندما راهنت ضد هالاند".

واختتم خبير الفانتازي مارك ماكجيتيجان: "بعد أن وضعت هالاند كابتن لفريقي في 11 مباراة من أصل 12، من المرجح أن أكرر ذلك مع مهاجم مانشستر ضد ليفربول".