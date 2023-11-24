"ليست مجرد مباراة".. مانشستر سيتي يسعى لمعادلة رقم قياسي عمره 131 عام (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف مانشستر سيتي نظيره ليفربول، غدا السبت، في قمة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الثانية والنصف مساء، على ملعب الاتحاد.

ويحتاج مانشستر سيتي للفوز على الريدز من أجل معادلة رقم قياسي تاريخي، لم يمسه أي نادي منذ أن تم تحقيقه في عام 1892، حيث بلغ عمره 131 عام.

وفوز السيتي يعني معادلتهم لرقم سندرلاند التاريخي، حيث استطاع الفريق الإنجليزي في الفوز بـ24 مباراة متتالية على ملعبه في جميع البطولات، ويملك مانشستر الآن 23 فوز متتالي على استاد الاتحاد.

لذلك ستكون المباراة لبيب جوارديولا أكثر من مجرد فوز أو ثلاث نقاط، بل ستكون تحدي للمدرب الإسباني من أجل مواصلة تحقيق الأرقام القياسية مع السيتي منذ توليه قيادة الفريق.

جدير بالذكر، تولى بيب جوارديولا تدريب مانشستر سيتي موسم 2016/17، بعد قضاء عامين في الدوري الألماني مع العملاق بايرن ميونخ.