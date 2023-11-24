فانتازي.. ارتفاع سعر بوكايو ساكا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ارتفع اليوم الجمعة سعر جناح نادي آرسنال بوكايو ساكا، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 24 نوفمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

بوكايو ساكا (آرسنال) 8.7 مليون جنيه إسترليني

دومينيك سولانكي (بورنموث) 6.5 مليون جنيه إسترليني

بريان مبيومو (برينتفورد) 6.9 مليون جنيه إسترليني

لاعبون ارتفعت أسعارهم

أنس زروري (بيرنلي) 4.7 مليون جنيه إسترليني

أندرياس بيريرا (فولهام) 5.3 مليون جنيه إسترليني

هاري آرتر (نوتنجهام فورست) 4.3 مليون جنيه إسترليني