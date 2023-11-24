شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: المفاوضات مستمرة مع سبورتنج لشبونة لتقسيط الغرامة ورفع إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن المفاوضات مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بشأن الموافقة علي تقسيط الغرامة المستحقة للنادي البرتغالي مازالت مستمرة بين الناديين، وإن الأمور تسير بشكل مطمئن من أجل رفع إيقاف القيد عن الزمالك.

أكد عمرو أدهم في تصريحاته لليوم السابع، إن هناك سلسلة من المفاوضات مع نادي سبورتنج لشبونة مازالت مستمرة، ولم يحدث رفض من قبل النادي البرتغالي بشأن تقسيط الغرامة، وتمسكهم بالحصول علي قيمة الغرامة بشكل كامل، مؤكدًا إن مجلس إدارة الزمالك يبذل قصاري جهده للوصول لاتفاق بين الطرفين حتي يتم رفع إيقاف القيد عن القلعة البيضاء.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك في الوصول لإتفاق مع مسئولي نادى سبورتنج لشبونة، على تقسيط غرامة شيكابالا والبالغة مليون ونصف مليون يورو، حتى يتحرك المجلس فى حسم الأمر لرفع القيد وتدعيم الفريق بالنواقص وسد الثغرات فى مختلف المراكز قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويتمنى مسئولو نادى الزمالك فى تقسيط غرامة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة، خاصة أن المبلغ المالى المقرر دفعه للنادى البرتغالى كبير للغاية، ويأمل مسئولو القلعة البيضاء فى إيجاد مرونة في التفاوض فى هذا الملف للتقدم خطوة كبيرة فى حل أزمة القيد.