شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف تجديد عقود 8 لاعبين فى الزمالك.. شيكابالا وعواد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقف مسئولو نادى الزمالك أمام تحدى جديد في الفترة الحالية يتمثل في تجديد عقود اللاعبين التي تنتهى أخر الموسم ويصبح من حقهم، التوقيع لأى نادى بداية من الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء.

ويسلط الخليج 365 في سلسلة س وج الذى يقدمها بشكل يومى الضوء على موقف لاعبى الزمالك التي تنتهى عقودهم آخر الموسم..

س: من هم اللاعبين الذين تنتهى عقودهم أخر الموسم في الزمالك ؟

ج: أحمد فتوح،محمد أشرف روقا،محمود عبد الرازق شيكابالا،محمد عواد،محمد صبحي،يوسف أوباما،محمود علاء،ومحمد عبد الغني.

ج: إدارة نادى الزمالك لا تمانع التجديد للاعبين بالسقف المالى الذى حددته وبما يتناسب مع إمكانيات اللاعب والقلعة البيضاء،حيث حددت 8 مليون فئة ثالثة وتسعة للثانية و10 للأولى،خاصة أنها تتمسك بجميع العناصر في الوقت الذى يتعرض فيه النادى لإيقاف القيد بالفترة الحالية.

س: هل ستجدد إدارة نادى الزمالك عقدى فتوح وصبحى بعد أزمتهما ؟

ج: من المؤكد أن إدارة نادى الزمالك لن تتراجع عن قراراها التأديبي الذى يخص الثنائى بعرضهما للبيع على خلفية ما بدر منهم من أمور غير انضباطية على حد وصفهم،لكنها تدرس تجديد عقودهما حال موافقتهما على عرض القلعة البيضاء لتحقيق أقصى استفادة مادية من بيعهما حتى لا يرحلا عن الفريق بالمجان نهاية الموسم.

س: هل وافق عواد على تجديد عقده مع الزمالك ؟

ج: أبدى محمد عواد حارس الزمالك مرونة كبيرة في تجديد عقده حيث أكد فى تصريحات تلفزيونية سابقة أنه لا يمانع هذه الخطوة،وينتظر عقد جلسة مع إدارة القلعة البيضاء، للاتفاق فيها على الرتوش النهائية، بما فيها موافقته على تخفيض العقد.

س: ما هو موقف الزمالك من تجديد عقد شيكابالا ؟

ج: يرى مسئولو نادى الزمالك أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء من الأعمدة الرئيسية كما ان الفريق في حاجة كبيرة لمجهوداته في الفترة الحالية،وهناك شبه اتفاق كامل بين اللاعب والإدارة على تجديد العقد.

س: ما هي آخر تطورات تجديد عقود أوباما وروقا وعبد الغنى ومحمود علاء ؟

ج: تتمسك إدراة نادى الزمالك بخدمات رباعى الفريق وترى أن التجديد لهم من الضروريات لكنها تنتظر الوقت المناسب لإسدال الستار على هذا الملف.