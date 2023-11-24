شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفى وعلى أبو العنين يتأهلان لنهائى بطولة نادى هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري، أمينة عرفي وعلي أبو العنين إلى الدور النهائي ببطولة نادي هونج كونج للاسكواش، والتي تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 21 إلى 25 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 55 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات. وجاءت نتيجة المصريين في الدور نصف النهائي كالتالي: فوز أمينة عرفي على الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 8-11, 5-11, 11-6, 11-8. فوز علي أبو العنين على الإسباني إيكار بجاريس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-7, 11-5. هزيمة محمد الشربيني أمام الماليزي إين ياو انجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-5, 11-4.

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