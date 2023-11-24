7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24-11-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها يسمح الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر بفتح أول 15 دقيقة من مران اليوم الجمعة أمام وسائل الإعلام من أجل التقاط الصور والتحدث مع أحد لاعبى الفريق.

تعرف على موعد المران الختامى للأهلى اليوم قبل مواجهة ميدياما الغانى

يضع فى السادسة مساء اليوم الجمعة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى االرتوش الأخيرة على خطة المارد الأحمر لمواجهة ميدياما الغانى المقرر لها التاسعة مساء غداً السبت فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، على ستاد السلام في حضور 15 ألف مشجع .

يفتقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال لخدمات 8 لاعبين في مباراة أبو سليم الليبى المقرر لها بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

هل يشارك فتوح مع الزمالك أمام الاتحاد السكندرى بعد انتهاء الإيقاف؟

تنتظر جماهير نادى الزمالك موقف معتمد جمال القائم بمهام المدير الفنى لفريق الكرة من ثلاثى القلعة البيضاء الموقوف بقرار تربوى، وعلى رأسهم أحمد فتوح خاصة أنه أحد العناصر الأساسية فى صفوف القلعة البيضاء، وبالتالى ما ينطبق عليه سيسرى على زميليه محمد صبحى حارس المرمى ومصطفى الزنارى المدافع. التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام مازيمبى.. السعيد وتوريه وماييلى فى الهجوم يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز مواجهة قوية أمام مازيمبى، فى السادسة مساء اليوم الجمعة، فى افتتاح منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بمشاركته الأولى تاريخيًا بالبطولة القارية. يسمح الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر بفتح أول 15 دقيقة من مران اليوم الجمعة أمام وسائل الإعلام من أجل التقاط الصور والتحدث مع أحد لاعبى الفريق أو أفراد الجهاز الفنى بشأن مباراة ميدياما الغانى المقرر لها التاسعة مساء غد السبت فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، على استاد السلام في حضور 15 ألف مشجع.

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال الانتظام في معسكر مغلق بالإسكندرية اليوم الجمعة استعدادًا للقاء أبوسليم الليبي المقرر له بعد غد الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، إقامة معسكر منفصل لمزدوجي الجنسية من اللاعبين المحترفين في الفترة المقبلة لاختيار أفضل المواهب التي تحمل الجنسية المصرية وتنشط في الدوريات الخارجية سواء كانت أوروبية أو عربية.