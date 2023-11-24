الشرطة الفرنسية تلقى القبض على نجم المنتخب الجزائري لدعمه القضية الفلسطينية

الشارقة - اميمة ياسر - أوقفت الشرطة الفرنسية، الجمعة، مدافع نيس الجزائري يوسف عطال على سبيل الاحتياط، بعد اتهامه بالدفاع عن غزة بسبب مقطع فيديو نشره حول حرب غزة، بحسب وكالة "فرانس برس"

وسارع عطال (27 عاما) إلى حذف المنشور واعتذر، لكن ناديه قرر في 18 أكتوبر الحالي إيقافه حتى إشعار آخر، كما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي 7 مباريات في 26 من الشهر الماضي.

كان نادي نيس الفرنسي، قد أصدر بيان رسمي أعلن خلاله عن إيقاف الدولي الجزائري يوسف عطال لحين إشعار أخر، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

وأكد نادي نيس عبر موقعه الرسمي، إنه تم إتخاذ قرار إيقاف يوسف عطال بعد اجتماع لقادة النادي عقب عودته من الجزائر والمشاركة في فترة التوقف الدولي الحالية بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، مؤكدًا على أن ملاحقته قضائيا غير مستبعد خلال الفترة المقبلة.