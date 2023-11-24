الامارات | حكم برازيلي يدير قمة شباب الأهلي والعين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عبر حسابه اليوم في منصة "إكس" عن تعيين طاقم تحكيم اجنبي بقيادة البرازيلي رافائيل كلاوس لقيادة مباراة القمة بين شباب الأهلي والعين المقررة الأحد المقبل في الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين.

ويضم طاقم التحكيم كلا من الحكمين المساعدين دانيلو مانيس واليكس أنغم، وأحمد بلال حكما رابعا، ورودريغو جواريزو حكم فيديو، وأحمد النقبي حكم فيديو مساعد.