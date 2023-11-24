أنتر ميلان يجددالتعاقد مع مديره الرياضي بيبي ماروتا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت صحيفة التوتو ماركاتو الإيطالية ان نادي الانتر اتفق مع مديره الرياضي بيبي ماروتا على تجديد تعاقده مع النيرااتزوري لمدة عامين اضافيين لينتهي في عام ٢٠٢٧ .

وكان بيبي ماروتا قد تعاقد مع نادي انتر ميلان عام ٢٠١٨ كمدير أداري قادما من المنافس التقليدي فريق اليوفنتوس الذي عمل به لمدة ثمان سنوات .

وقالت صحيفة التوتو ماركاتو ان ماروتا المرتبط بتعاقد مع انتر ميلان لعام ٢٠٢٥ مدد التعاقد عامين اخرين حتى ٢٠٢٧ مشيرة إلى ان ستيف زاهانج رئيس نادي الانتر قد عقد اجتماعا عبر برنامج الزووم مع اعضاء مجلس الإدارة صباح الجمعة تقرر خلاله تجديد التعاقد مع بيبي ماروتا .

وقالت الصحيفة ان تجديد التعاقد مع ماروتا جاء بعد النتائج الجيدة التي حققها الانتر تحت قيادة كاروتا كمدير تنفيذي حيث حقق اقب الدوري الإيطالي مرة ولقينا لكأس ايطاليا و لقبين لكأس السوبر الإيطالي و صعد إلى نهائي دوري ابطال أوربا كما نجح في التعاقد مع عدد من الصفقات المهمة في صفقات انتقال حرة مثل التركي هاكان شلكان أوغلو و الفرنسي ماركوس تورام .

كما أكدت الصحيفة الإيطالية ان تجديد التعاقد مع ماروتا سيعني ايضا تجديد التعاقد مع اهم اعضاء الادارة بنادي الانتر بييرو اوسيليو و داريو بوسين الذي يعد احد اهم إدارة ماروتا .