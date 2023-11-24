مانشيستر يونايتد يوافق على رحيل الفرنسي فاران في الأنتقالات الشتوية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مصادر صحفية أنجليزية ان نادي مانشيستر يونايتد ينوي الموافقة على رحيل نجم الدفاع الفرنسي رافائيل فاران خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في خالة وصول عرض لشراء الاعب نهائيا وليس على سبيل الإعارة.

وقالت صحيفة الديلي إكسبريس البريطانية ان النادي الأنجليزي يرغي في الحصول على مقابل مادي يتراوح من ١٧.٤ مليون جنية استرليني حتى ٢٦ مليون جنية استرليني في المدافع الدولي الفرنسي والذي لديه بالفعل عرضا مغريات للانتقال إلى زعيم ألمانيا بايرن ميونخ .

وأضافت الديلي إكسبريس ان رافائيل فاران والذي يعد حاليا الأختيار الرابع في دفاع فريق مانشيستر يونايتد واختيارات المدير الفني ايريك تين هاج الذي يعتمد حاليا على الثنائي جون ايفانز و هاري ماجواير في محور الدفاع لفريق مانشيستر يونايتد .

وكانت شبكة سكاي نيوز ألمانيا قد أكدت ان نادي بايرن ميونخ الألماني لديه اهتمام كبير بضم رافائيل فاران الذي يبدو في وضع غير مريح داخل قلعة اولد ترافورد لكن الفريق البافاري لم يقدم حتى الان اي عرض رسمي لضم فاران.

يذكر ان رافائيل فاران انضم لمانشيستر يونايتد قبل أربعة مواسم قادما من ريال مدريد الأسباني و بدأ بداية طيبة مع مانشيستر يونايتد لكن مستواه تراجع مؤخرا كما نجح في تحقيق لقب كأس العالم ٢٠١٨ مع منتخب فرنسا .