صبحي والسعيد يقودان تشكيل بيراميدز لمباراة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تشكيل فريقه لمباراة مازيمبي، في مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيلاقي فريق بيراميدز نظيره مازيمبي، في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز لمباراة مازيمبي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – محمد حمدي.

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في الوسط: رمضان صبحي – مهند لاشين – عبد الله السعيد – كريم حافظ.

الهجوم: فخري لاكاي – فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي – محمود مرعي – بلاتي توريه – أحمد توفيق – محمد رضا بوبو – سيف جعفر – أحمد فتحي – يوسف أسامة – دودو الجباس

وتأهل فريق بيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف في إياب دور ال32 من البطولة، والتعادل سلبيا في الذهاب بكيجالي.