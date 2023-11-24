جوارديولا يمدح ليفربول ومحمد صلاح قبل قمة الدوري الإنجليزي

أنهال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بالمديح على منافسه ليفربول تحت القيادة الألمانية لـ يورجن كلوب والفرعون المصري محمد صلاح.

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، في الثانية والنصف ظهر غد السبت، في افتتاح منافسات الجولة الـ 14.

وقال جوارديولا في تصريحاته للمؤتمر الصحفي:” نحن أصدقاء قدامى وكلانا يعرف الآخر بشكل جيد للغاية. 8-9 أعوام مرت على منافستنا ضدهم، واللاعبون قد تغيروا بالفعل. الموسم الماضي تلقوا العديد من الإصابات ولكنهم نادي كبير ونتتطلع لمواجهتهم “.

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وأضاف:” إن قمت بمقارنة برشلونة وريال مدريد بنا، فإن مانشستر سيتي لم يتواجدوا على الساحة لمدة 20-30 عام، عكس ليفربول. نحن متواجدون فقط خلال آخر 10 أعوام ومنذ ذك الحين وهم منافسونا “.

وتابع بيب:” كلوب هو من جعلني أفضل. جزء من مسيرتي كانت ضده وضد أنديته. دائمًا فرقه تكون قوية وسريعة للغاية .. لديهم لاعبين مثل داروين نونيز ومحمد صلاح إنهم فريق رائع ونجوم مميزون بلا شك “.

وعن هالاند:” لقد تدرب بالأمس مع بعض الآلام ، لكن اليوم لدينا التدريب الأخير ونأمل أن يكون جزءًا منه”.