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حفيظ دراجي يدعو لوقفة لدعم عطال بعد اعتقاله.. ورسالة مؤثرة من محرز

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يوسف عطال - منتخب الجزائر

يوسف عطال - منتخب الجزائر

دعا حفيظ دراجي المعلق الرياضي الجزائري، لتنظيم وقفة احتجاجية رسمية سلمية، للنداء بالإفراج عن يوسف عطال نجم منتخب محاربي الصحراء في الساعات الأخيرة.

وألقت الشرطة الفرنسية أمس الخميس، القبض على يوسف عطال لاعب منتخب الجزائر، بسبب دفاعه عن القضية الفلسطينية، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.

وتلقى يوسف عطال دعم ومساندة من لاعبي المنتخب ورموز حول العالم، والذين طالبوا بالإفراج عنه.

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وكتب حفيظ دراجي على صفحته الرسمية:” ما يحدث لـ يوسف عطال الذي تم اعتقاله البارحة بتهمة التحريض على العنف وإثارة الكراهية، يقتضي وقفة رسمية وجماهيرية للدفاع عن ابننا أمام ألة إعلامية عنصرية تكيل بمكيالين “.

وأضاف دراجي:” كشفت عن غلها وحقدها وكراهيتها للإسلام والمسلمين، وانحبازها المفضوح لإسرائيل ومن يدعمها من الساسة والمؤثرين الذين يدعون كل يوم في وسائل الإعلام إلى إبادة الشعب الفلسطيني.. كلنا عطال كلنا فلسطين “.

وعلى جانب آخر، كتب رياض محرز نجم النادي الاهلي السعودي:” “تحل بالقوة أخي.. دعمنا لشجاعة يوسف عطال في هذه المحنة، والقضية أخذت أبعادًا غير لائقة “.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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