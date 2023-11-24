كولر يكشف عن 3 صعوبات تواجه الاهلي قبل مباراة ميدياما الغاني

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن 3 صعوبات تواجهه قبل مباراة ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره ميدياما في افتتاح منافسات مجموعات دوري أبطال أفريقيا، في التاسعة مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة.

وقال كولر خلال تصريحات للمؤتمر الصحفي قبل المباراة: “نواجه 3 صعوبات قبل مباراة الغد أمام ميدياما الغاني”.

وتابع: “اللعب على ملعب السلام صعب للغاية، ولا أعلم سبب لعب العديد من الأندية على ستاد القاهرة، فهذا يؤثر على أرضية الملعب ويتم حرمنا من اللعب عليه في دور المجموعات”.

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وأشار مدرب الاهلي إلى أن الإصابات تضرب الفريق قبل مواجهة ميدياما غدا، وعلى رأسهم التونسي علي معلول ورضا سليم، وطاهر محمد طاهر”.

وأوضح: “لدينا مشكلة دائما ما نتعرض لها وهي قرب مواعيد الأجندة الدولية وبطولة دوري أبطال أفريقيا، لأن الاهلي يمتلك لاعبين دوليين في منتخب مصر وجنوب أفريقيا ومالي، وبالتالي فإن ضغط المباريات يعرض اللاعبين للإجهاد”.

واختتم كولر: “لاعبي الاهلي لديهم خبرات وقادرين أن يحسموا الأمور ويفوزا ويحصدوا الثلاث نقاط، ولقد شاهدت آخر 3 مباريات من اجل دراسته”.