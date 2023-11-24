فانتازي.. من هو أفضل كابتن للجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحلل كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي احصائيات محمد صلاح وسون هيونج مين وإيرلينج هالاند، من أجل اختيار أفضل "كابتن" للأسبوع الثالث عشر المقبل.

يمكن أن تقنع المواجهة بين إيرلينج هالاند (14 مليون جنيه إسترليني) ومحمد صلاح (13 مليون جنيه إسترليني) على ملعب الاتحاد العديد من مدرب فانتازي بتعيين سون هيونج مين (9.7 مليون جنيه إسترليني) "كابتن" للفريق في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه هالاند لاعب مانشستر سيتي نظيره صلاح لاعب ليفربول في مباراة يوم السبت، بينما يستضيف سون لاعب توتنهام هوتسبير منافسه أستون فيلا في اليوم التالي.

وبلغ متوسط سون 8.2 نقطة في المباراة الواحدة منذ أن أشركه أنجي بوستيكوجلو في مركز المهاجم الصريح بالجولة الرابعة، محققًا 10 نقاط أو أكثر في تلك المواجهات التسع.

ومن المؤكد أن صلاح وهالاند يتمتعان بأفضلية، حيث إنهم اللاعبان الأكثر تحقيقا للنقاط خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، برصيد 42 و41 نقطة على التوالي، وسجل كل منهم خمسة أهداف في تلك الفترة، كما قدم هالاند تمريرتين حاسمتين.

وحقق سون 10 نقاط أو أكثر خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة من الدوري، لكنه يتخلف عن الثنائي برصيد 28 نقطة، وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

وتظهر الإحصائيات أن هالاند يتمتع بأفضلية من حيث تهديد مرمى الخصم خلال آخر أربع جولات من الدوري الإنجليزي، وتسديداته الـ12 داخل منطقة الجزاء هي الأعلى بين جميع اللاعبين في فانتازي وضاعف تسديدات سون الستة خلال تلك الفترة.

من لديه أفضل معدل تحويل الفرص إلى أهداف خلال آخر أربع مباريات؟

وساعدت الفرص السبع الخطيرة التي أتيحت لصلاح على مجاراة ناتج أهداف هالاند، حيث استطاع التفوق على هالاند وسون بتحويل 41.7% من فرصة إلى أهداف.

ونجم ليفربول هو اللاعب الأبرز أيضا من حيث التمريرات، حيث أن تمريراته التسعة المفتاحية أكثر من ضعف تمريرات هالاند الأربعة.

من لديه أفضل أداء على أرضه أو خارجها منذ بداية الموسم؟

لدى هالاند الأفضلية في تهديد مرمى الخصم في تحليل الإحصائيات، حيث تتصدر تسديداته الـ15 و14 كرة داخل منطقة الجزاء في المباريات على أرضه، ويعادل سون تسديدات النرويجي الثماني على المرمى.

ويتخلف محمد صلاح عن هالاند من حيث تهديد مرمى الخصم، حيث لم يسدد سوى ثلاث تسديدات على المرمى خلال ست مواجهات خارج أرضه.

ومع ذلك، يتفوق صلاح من حيث التمريرات كالعادة، تمريراته الـ14 المفتاحية هي أكثر من 11 تمريرة لهالاند وسون مجتمعين،علاوة على ذلك، فإن الفرص السبع الخطيرة التي صنعها صلاح في المباريات خارج أرضه هي الأعلى بين جميع اللاعبين في فانتازي.

تقييم دفاعات الخصم آخر أربع مباريات

يمكن أن يساعد تحليل دفاعات خصم كل لاعب في تحديد أي نقاط ضعف يجب استهدافها، ويستضيف هالاند فريق ليفربول الذي وصل إلى أفضل مستوياته الدفاعية هذا الموسم.

وحافظ فريق الريدز على نظافة شباكه ثلاث مرات في آخر أربع مباريات، ولم تستقبل شباكه سوى هدف واحد.

ومن المؤكد أن الإحصائيات تقدم التشجيع لمالكي صلاح، حيث تلقى مانشستر سيتي 10 فرص خطيرة، أي ضعف الفرص الخمس التي تلقاها ليفربول.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تلك الشباك النظيفة الثلاث تم تسجيلها في آنفيلد، حيث تلقى ليفربول هدفًا أمام لوتون تاون في رحلته الوحيدة خلال تلك الفترة.

وتلقى زوار سون أستون فيلا أقل عدد من التسديدات في منطقة الجزاء لم يتلقوا الكثير من الفرص الخطيرة، حيث احتلوا المركز الأول في تحليل إحصائيات دفاع الخصم، مما يشير إلى أنهم لم يكونوا محظوظين لعدم الحفاظ على شباكهم نظيفة.

تقييم دفاعات الخصم على أرضه أو خارجها منذ بداية الموسم



استقبلت شباك الفيلا معدل هدفين لكل مباراة خارج أرضه هذا الموسم، واستقبلوا أيضًا 22 فرصة خطيرة، وهو ثاني أسوأ سجل في الدوري.

وتلقى فريق بيب جوارديولا 30 تسديدة أقل من فريق الريدز، كما أنهم يتمتعون بسجل أفضل بكثير من ليفربول في استقبال الأهداف والفرص الخطيرة، حيث لم يحافظ فريق يورجن كلوب بعد على شباكه نظيفة خارج ملعبه.

إذن من هو أفضل كابتن؟

يجب أن يكون هالاند، حيث سجل نجم مانشستر سيتي هدفين خلال أربع مباريات من آخر خمسة له في جميع المسابقات ويتمتع بأفضلية واضحة في تحليل إحصائيات تهديد مرمى الخصم.

وتقييم الإحصائيات الدفاعية تمنح هالاند الأفضلية أيضًا، على الرغم من أنه لا يوجد شك في أن العروض الدفاعية في الفترة الأخيرة للريدز يجب أن تقدم الكثير من التشجيع لمالكي صلاح.

ويمكن أن يساعد إبداع اللاعب المصري وإمكاناته في التمريرات الحاسمة أيضًا في ضمان مواصلة تقديم العائدات الهجومية والنقاط في فانتازي.

ومن الواضح أن سون يمثل خطرًا كبيرًا لمالكيه، خاصة مع إصابة صانع الألعاب الإنجليزي ماديسون الممرر الأساسي لتوتنهام.