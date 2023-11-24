أول رد من إنبي على حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أوفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات لضم محمد أمين أوفا لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قال أيمن الشريعي في لقاء تلفزيوني قناة "أون تايم سبورت": "مايتردد عن طلب الأهلي التعاقد مع أوفا خلال الانتقالات الشتوية المقبلة غير صحيحة على الإطلاق".

أضاف "الشريعي": "جلستنا مع النادي الأهلي كانت تخص مستحقات انبي في صفقة حمدي فتحي وليس لأي شيء آخر ونحن نرفض رحيل أي لاعب في الانتقالات المقبلة".

وأتم تصريحاته: "بالنسبة لمحمد حمدي لن يلعب في مصر إلا لنادي إنبي والحالة الوحيدة التي قد نسمح فيها برحيله هي الإحتراف فقط".