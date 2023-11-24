معتمد جمال يشرح أدوار جديدة للاعبي الزمالك قبل مواجهة أبو سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية سريعة على اللاعبين داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي بعد غدا الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام معتمد جمال بشرح بعض النقاط الفنية والخططية الخاصة بخطة اللعب، بالإضافة إلى الأدوار التكتيكية للبعض داخل أرضية الملعب، استعداداً للمواجهة المقبلة أمام أبو سليم الليبي.

وطالب معتمد جمال اللاعبين بتنفيذ الأمور الفنية المطلوبة بكل دقة، في ظل أهمية المباراة المقبلة للفريق في بداية مشوار دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

كما عقد معتمد جمال، جلسة مع معاونيه على هامش المران حيث تحدث مع أحمد مجدي المدرب المساعد، حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة المقبلة في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعداداً للقاء بطل ليبيا.

و أطمأن معتمد جمال من علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، على سير البرنامج التأهيلي و البدني الموضوع للاعبين وجاهزيتهم للمباراة المقبلة بالشكل الأمثل.