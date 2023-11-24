ماذا قال محمد صلاح عن مواجهة السيتي وسر ارتفاع مستواه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الجناح المصري محمد صلاح في حوار مطول للموقع الرسمي لنادي ليفربول، عن المنافسة بين مانشستر سيتي والريدز وعلاقته بداروين نونيز وكيف يعتني بجسده.

وقال صلاح أن مستواه ومستوى ليفربول قد ارتفع نتيجة للمباريات القوية والمتكررة أمام مانشستر سيتي على الألقاب على مر السنين.

ويلتقي الفريقان على ملعب الاتحاد، غدا السبت، في قمة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت مصر.

المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي

"إنها تجعل فريقنا أفضل، وتجعلنا اللاعبين أفضل، وأنا متأكد من أنها تجعل المدير الفني أفضل أيضًا، عندما تعلم أن منافسك يفوز بالمباريات وينتظر دائمًا خسارتك، فإنك تعمل دائمًا بجهد أكبر مما تفعل عادة".

علاقة محمد صلاح مع داروين نونيز

"أنه يرى دائما أنني أنظر إليه عندما يركض وأحاول أن أمرر له الكرة، فهو دائمًا يبذل قصارى جهده ليعيد الكرة إلي، كلانا يمتلك السرعة وهذا يجعلنا نفهم بعضنا البعض".

"ولكن أيضًا عندما يشارك كودي في هذا المركز، فهو لاعب رائع، إذا فهمت طريقتهم فستكون مهامي أسهل، لذلك أحاول دائمًا أن أفهم طريقة لعب الآخرين، وأعرف أين يمكن أن أكون في هذا الموقف مع هذا اللاعب".

كيف يحافظ صلاح على جسده

"أنا حقا أعتني بجسدي، أعلم أنه إذا كنت تريد تحقيق أشياء كبيرة، عليك أن تعمل بجد هذا هو العلم، وأنا لا أقول ذلك وحدي، أحاول دائمًا الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة مثل العلاج وصالة الألعاب الرياضية، ويمكنك أن تسأل الجميع أحاول دائمًا أن آتي أولاً وأغادر أخيرًا، أكرس حياتي لكرة القدم، أريد فقط أن أكون لائقًا طوال الوقت".