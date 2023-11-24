شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة الشرط الجزائى فى عقد "أوفا" مع إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدرمقرب من أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى،حقيقة وجود شرط جزائى في عقد اللاعب،مؤكداً أن الأخير عقده ممتد مع النادى البترولى،ولا توجد أي شروط جزائية.

أكد المصدر أن في حال رغبة الأهلى والزمالك التفاوض مع اللاعب الذى بات هدفاً لهما في الانتقالات الشتوية المقبلة، لن يكون إلا عن طريق إدارة النادى البترولى التي تمتلك عقده ولها حرية تحديد مصيره.

تنتظر إدارة نادي إنبى برئاسة أيمن الشريعى وصول عروض رسمية لمهاجم الفريق أحمد أمين أوفا، وذلك قبل تحديد مصيره في الموسم المقبل سواء بالاستمرار أو الرحيل، والتعاقد مع بديل له بعد تقديمه مستوى جيد مع الفريق البترولى جعله على رادار كبار الأندية.

وتتوفر قناعة داخل نادى إنبى بأنه لن يتم اتخاذ قرار نهائي ببقاء أحمد أمين أوفا أو رحيله قبل وصول عروض رسمية في ظل الأنباء التي ترددت عن رغبة الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية فى التعاقد مع اللاعب.

وتنتظر إدارة النادي البترولى وصول عروض رسمية ومناقشتها مع الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى من أجل تحديد قرار النادي، خاصة أنه لن يتم البت فى مصير أي لاعب بالرحيل أو البقاء إلا في حالة وصول عروض رسمية للنادى البترولى فى الفترة المقبلة.

ويستعد إنبى لمواجهة المصرى البورسعيدى فى أول ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة دورى NILE.