شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل محاضرة معتمد جمال للاعبى الزمالك قبل مباراة أبو سليم الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع معاونيه على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث معتمد جمال مع أحمد مجدي المدرب المساعد، حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة المقبلة في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعداداً للقاء بطل ليبيا وأطمأن من علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، على سير البرنامج التأهيلي و البدني الموضوع للاعبين وجاهزيتهم للمباراة المقبلة بالشكل الأمثل.

وألقى جمال محاضرة فنية سريعة على اللاعبين داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و شرح معتمد جمال للاعبين بعض النقاط الفنية والخططية الخاصة بخطة اللعب، بالإضافة إلى الأدوار التكتيكية للبعض داخل أرضية الملعب، استعداداً للمواجهة المقبلة أمام أبو سليم الليبي.

وطالب معتمد جمال اللاعبين بتنفيذ الأمور الفنية المطلوبة بكل دقة، في ظل أهمية المباراة المقبلة للفريق في بداية مشوار دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.