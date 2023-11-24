شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة : نرفض كلمة "الثقة الزائدة" قبل مباراة ميدياما الغاني غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رمي ربيعة، لاعب الأهلي إن الفريق جاهز لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها مساء غد السبت على استاد السلام في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف ربيعة خلال حديثه اليوم بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «عندما نخوض أي مباراة نبحث عن تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وهو ما نهدف إليه في مباراة الغد أمام ميدياما».

وشدد لاعب الأهلي على أنه لا يوجد ما يسمى الثقة الزائدة للاعبين قبل مواجهة فريق ميدياما، وأنهم سيتعاملون بكل جدية مع المباراة لتحقيق أهدافهم وإسعاد الجماهير.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقى تعيين المالي بوبو تراورى حكماً لمباراة الأهلى وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكى كمساعد أول، وأمادو بيلى جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.