شكرا لقرائتكم خبر عن كولر عن مباراة ميدياما بدوري الأبطال: جاهزون ولكن يجب أن نكون أذكياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي جاهزية الفريق لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد السلام في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المدير الفني خلال حديثه اليوم بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «أتمنى أن يكون الفريق في كامل تركيزه غدا أمام ميدياما، وأن يكون لدى اللاعبين الرغبة في اللعب الهجومي، مع التركيز في الدفاع والذي لا يقل أهمية عن الشق الهجومي خلال المباراة».

ويلتقي الأهلى مع ميدياما الغانى المقرر لها التاسعة مساء غد السبت فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، على استاد السلام في حضور 15 ألف مشجع.

وأشار كولر إلى أنه تحدث مع لاعبيه على أهمية الدخول في دور المجموعات بكل جدية، مع الوضع في الاعتبار أن هناك طرفا آخر وهو الفريق الغاني الذي يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.

وواصل المدير الفني حديثه: «علينا أن نستغل وجود المباراة على ملعبنا ووسط جماهيرنا، وأن نكون أذكياء في التعامل مع الفريق الغاني؛ لتحقيق النتيجة التي نتطلع إليها».

وشدد كولر على أن الحصول على معلومات عن الفرق بشكل عام في إفريقيا ليس متاحا في الأغلب مثل أوروبا، وأنه حصل على ثلاث مباريات لفريق ميدياما وتعرف من خلالها على نقاط القوة والضعف للفريق.

واختتم مارسيل كولر حديثه قائلاً: «أتمنى أن يكون الفريق كاملا خلال التدريبات، ولكن الأهلي فريق كبير، ويشارك لاعبوه مع منتخبات وطنية، ورغم السفر وخوض مباريات إضافية، إلا أنه يراهن على خبرات اللاعبين في التعامل مع هذا الأمر».