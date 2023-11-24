شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاى وماييلى يقودان هجوم بيراميدز أمام مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو تشكيل الفريق لمواجهة مازيمبي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويحل مازيمبي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - كريم حافظ

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - أحمد فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس.