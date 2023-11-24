شكرا لقرائتكم خبر عن تمرين تكتيكى للاعبى الزمالك قبل مواجهة أبو سليم بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وركز الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين على بعض الجوانب الفنية منها التمرير السريع بين الخطوط، بالإضافة إلى العديد من الأفكار التكتيكية التي ينوي الجهاز الفني تنفيذها في المباراة المقبلة.

وحرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني و أحمد مجدي المدرب المساعد على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل أثناء أداء هذه الفقرة و تصحيح كل الأمور .

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.