الامارات | نتائج دوري الدرجة الأولى.. فوز دبا و"غلف إف سي" والحمرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق دبا الفجيرة على الجزيرة الحمراء بهدفين نظيفين، اليوم الجمعة، على ستاد سعود بن صقر القاسمي في رأس الخيمة ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وسجل للفريق الفائز العماني محمد المربوعي هدفين في الدقيقتين 13 و 90+4.

ورفع دبا الفجيرة رصيده إلى 16 نقطة رابعاً والجزيرة الحمراء 15 نقطة خامساً.

وتغلب فريق "غلف إف سي" على ضيفه سيتي 2-1 في استاد نادي الامارات ليرفع رصيده إلى 12 نقطة عاشراً مقابل أربع نقاط لفريق سيتي، وسجل للأول السنغالي فالو ميندي (26)، والنيجيري ويليامس عباندي (65)، ولفريق سيتي البرازيلي مارسيلو هنريكي (76).

وفاز الحمرية بقيادة مدربه الجديد محمد جلبوت على ضيفه الرمس 3-0، سجلها الفرنسي يوسف الجبلي (5)، والسوري مارديك مارديكيان هدفين في الدقيقتين (49 و 71) ليصبح رصيده 13 ثامناً بينما الرمس اخيراً 3 نقاط.