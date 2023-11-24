ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة النصر والاخدود بث مباشر (يلا شوت) في الدوري السعودي اليوم بث مباشر مباراة النصر والأخدود، اليوم الجمعة الموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام على أرضية ستاد «الأول بارك» معقل رفقاء كريستيانو رونالدو.

بث مباشر مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي (لحظة بلحظة)

ويقدم «المصري اليوم» لزوراه بثا مباشرا لمباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي، من خلال متابعة دقيقة بدقيقة لأحداث المباراة، التي يأمل فيها فريق الأخدود الأول لكرة القدم في أن يهز مهاجمه الكاميروني لياندر توامبا شباك النصر، على غرار ما فعله مع التعاون فريقه السابق خلال الموسم الجاري.

ويعيش النصر راهنا حالة فنية عالية بقيادة البرتغالي لويس كاسترو المدرب، ومواطنه كريستيانو رونالدو، إذ من المرجح أن يرمي كاسترو بثقله في المباراة من أجل حصد النقاط ومواصلة مطاردة الصدارة، خاصة بعدما استعاد الجهاز الفني خدمات عبدالإله العمري، في خط الدفاع الذي يغيب عنه الإسباني إيمريك لابورت بداعي الإصابة.

ويبرز في النصر البرتغالي أوتافيو والبرازيلي أليكس تيليس، إلى جانب سلطان الغنام وعبدالرحمن غريب، فيما لم تتأكد جاهزية والسنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزفيتش .

بث مباشر مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي

وتنطلق مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وذلك على أرضية ستاد «الأول بارك» معقل العالمي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود

SSC1 SD

SSC1 HD

معلق مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي 2024

توفر قناة SSC أكثر من خيار للتعليق على مباراة النصر والأخدود، فمن خلال القناة المفتوحة سيتواجد المعلق عبد العزيز السبر.

أما عبر قناة SSC1 HD، سيتواجد محمد حسين أضرضور عبر القناة الصوتية الأولى، وعبد الله الغامدي عبر القناة الصوتية الثانية.

متى موعد مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي 2024؟

موعد مباراة النصر والأخدود هو الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 على ملعب "الأول بارك".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت دولة الإمارات.