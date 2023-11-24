محمد صلاح يتواجد بالتشكيل المثالي لـ "فانتازي الدوري الإنجليزي" عن الجولة الـ13

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه انظار عشاق و محبي لعبة "فانتازي الدوري الإنجليزي"، الذين يبحثون عن أفضل تشكيل لفرقهم، قبل انطلاق العديد من المباريات بمختلف الدوريات حول العالم.

فانتازي الدوري الإنجليزي

التشكيل المثالي للجولة الـ 13 عن فانتازي الدوري الإنجليزي وفقا لما نشره الموقع الرسمي لرابطة البريميرليج، من المسابقة.

في حراسة المرمى، سام جونستون ( كريستال بالاس)

فى خط الدفاع: البرازيلي جابرييل ماجاليس (أرسنال) ،المغربي نايف أكرد ،الجزائري ، ريان آيت نوري (ولفرهامبتون).

فى خط الوسط: المصري محمد صلاح (ليفربول)، الغاني محمد قدوس (وست هام)، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام) والإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي).

في الهجوم: النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) ودومينيك سولانكي (بورنموث).

ويحق للمشاركين في "فانتازي الدوري الإنجليزي" تعديل فرقهم، قبل الساعة 12 بالتوقيت المحلي، أي قبل ساعتين ونصف فقط على بداية لقاء مان سيتي وليفربول في البريميرليج.