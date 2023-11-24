بيراميدز ومازيمبي تعادل سلبي فى الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريقي بيراميدز ومازيمبي الكونغولي، في المباراة التي تقام في الجولة الأولي من دوري أبطال أفريقيا، علي ملعب الدفاع الجوي.

تشكيل بيراميدز لمواجهة مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

في خط الوسط: رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - كريم حافظ

في الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - أحمد فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس