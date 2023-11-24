كولر: الأهلي كبير وأراهن على الخبرات واستغلال الجماهير في مواجهة ميدياما

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي عن مواجهة ميدياما الغاني المقرر لها غدا في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أتمنى أن يكون الفريق في كامل تركيزه خلال مواجهة ميدياما، وأن يكون لدى اللاعبين الرغبة في اللعب الهجومي، مع التركيز في الدفاع والذي لا يقل أهمية عن الشق الهجومي خلال المباراة".

أضاف: "تحدثت مع اللاعبين على أهمية الدخول في دور المجموعات بكل جدية، مع الوضع في الاعتبار أن هناك طرفا آخر وهو الفريق الغاني الذي يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، وعلينا أن نستغل وجود المباراة على ملعبنا ووسط جماهيرنا، وأن نكون أذكياء في التعامل مع الفريق الغاني؛ لتحقيق النتيجة التي نتطلع إليها".

أكمل: "الحصول على معلومات عن الفرق بشكل عام في إفريقيا ليس متاحا في الأغلب مثل أوروبا، وحصلت على ثلاث مباريات لفريق ميدياما وتعرفت على بعض خطوطه، وأتمنى أن يكون الفريق كاملا خلال التدريبات".

أتم تصريحاته: "الأهلي فريق كبير، ويشارك لاعبوه مع منتخبات وطنية، ورغم السفر وخوض مباريات إضافية، إلا أنه يراهن على خبرات اللاعبين في التعامل مع هذا الأمر".