لا يزال بإمكان محمد صلاح التحسن؟.. يورجن كلوب يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مانشستر سيتي، عما إذا كان محمد صلاح لا يزال بإمكانه التحسن أم لا.

وقال كلوب: "بالطبع يمكنه التحسن، لكن هذا يتعلق بمواصلة المشاركة في المباريات، لكن الأمر لا يتعلق بالسن، دائما ما يريد التحسن،لماذا يكون أول من يتدرب وآخر من يغادر إذا لم يكن يريد التحسن؟".

وأضاف: "لقد اكتسب هذه الخبرة على مر السنين، وهو يعرف الكثير عن اللعبة والمراكز، وهو لاعب مختلف تمامًا عن صلاح الصبي الذي وصل إلى هنا منذ عدة سنوات".

واختتم المدرب الألماني: "لكن الآن مع كل هذه التجارب، أصبح لاعبا مختلفًا تمامًا، ولا يزال لديه هذه الرغبة في التسجيل مما يجعله اللاعب الذي هو عليه الآن، وهذا أمر خاص جدًا".