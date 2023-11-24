موقف مشاركة علي معلول النهائي من مباراة الأهلي وميدياما الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي موقف التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول، من التواجد في قائمة الأحمر لمباراة ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره ميددياما الغاني غدا السبت على استاد السلام في الجولة الأولي بدور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن علي معلول شارك في جزء من التدريبات الجماعية أمس وظهر بشكل مميز ومعه زميله طاهر محمد طاهر.

أضاف المصدر، من المنتظر أن يشارك الثنائي في مران اليوم كاملا ويبقي قرار تواجدهما في قائمة المباراة بيد السويسري مارسيل كولر، ولكنهما جاهزان من الناحية الطبية.

أكمل المصدر: كولر سيقوم بالإطلاع على رؤية طبيب الفريق أحمد جاب الله وبناء على ذلك سيتم تحديد الموقف سواء بضمهما أو استبعادهما من قائمة المباراة.

جدير بالذكر أن علي معلول عانى من الإصابة في الفترة الماضية من شد في العضلة الخلفية في الفترة الأخيرة، بينما عاني طاهر من ألام عضلية.