"كلوب جعلني أفضل".. جوارديولا يحدد موعد رحيله عن مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن مواجهة ليفربول بقيادة يورجن كلوب، مشيرا إلى أن الأخير جعله مدربا أفضل.

قال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "ليفربول أفضل منافس لنا خلال العقد الأخير وأعتقد أننا أصدقاء ونعرف بعضنا البعض جيدا، تعرضوا الموسم الماضي لإصابات عديدة لكنه فريق كبير".

أضاف: "نتطلع للمباراة ويورجن كلوب جعلني مدربا أفضل، هو والأندية التي دربها، بروسيا دورتموند وليفربول دائما ما ينافسا بقوة، أصبحت أفضل بسبب قدرة فريقه على التحولات والركض، هو فريق رائع بلا أدنى شك".

تابع: "إيرلينج هالاند تدرب معنا أمس واليوم وآمل أن يكون موجود غدا، وفيما يخص بخصم 10 نقاط من إيفرتون لن أعلق عليه، لأنني لا أعرف حقيقة ما حدث وقضيتهم تختلف عنا، أعرف أن الجميع يطالب بانتقال سيتي إلى دوري المؤتمرات لكن لننتظر".

اختتم: "مستقبلي مع سيتي؟ سأجيب على هذا السؤال بعد الحصول على حكم قضائي، في اللحظة الحالية نحن أبرياء لننتظر ونرى، إن تم إثبات التهم، سنأتي ونفسر ما يحدث".

يواجه ليفربول نظيره مانشستر سيتي، غدا السبت، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

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