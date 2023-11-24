"نحن جميعا خلفك".. محرز يدعم لاعب نيس الفرنسي بعد اعتقاله (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تضامن رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي مع مواطنه الجزائري يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي، عقب اعتقاله من الشرطة بسبب دعمه القضية الفلسطينية.

نشر محرز صورته مع عطال عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "دعم وشجاعة يوسف عطال على هذه المحنة، في أمر يأخذ أبعادا غير متناسبة، نحن جميعا خلفك".

كما نشر صورة أخرى لعطال وعلق: "أخي القوي".

اعتقلت الشرطة الفرنسية يوسف عطال، مساء أمس الخميس، بسبب دعمه للقضية الفرنسية عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمته بالتحريض والكراهية.

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