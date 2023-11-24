صراع صدارة الدوري والهدافين.. مانشستر سيتي يستعيد نجومه قبل مواجهة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحل ليفربول الإنجليزي ضيفا على نظيره مانشستر سيتي، في الثانية والنصف مساء غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

استعاد مان سيتي نجومه قبل مواجهة غدا، إذ أصبح إيدرسون جاهزا، بالإضافة إلى ناثان آكي، سيرخيو جوميز، رودري، إيرلينج هالاند.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي اليوم إن هالاند شارك في مران أمس واليوم بشكل طبيعي.

ويعد لقاء غدا صراع بين الليفر وسيتي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر مانشستر سيتي برصيد 28 نقطة ويليه ليفربول برصيد 27 نقطة.

كما يسعى محمد صلاح نجم ليفربول ملاحقة هالاند في جدول هدافي الدوري الإنجليزي، إذ يحتل الأخير الصدارة برصيد 13 هدفا، ويأتي صلاح في المركز الثاني برصيد 10 أهداف.

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