شكرا لقرائتكم خبر عن ميداليات عالمية فى الأثقال و الرماية و السلاح "نوفمبر 2024” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد شهر نوفمبر العديد من الإنجازات العالمية على صعيد عدد من الرياضات المختلفة أبرزها السلاح و رفع الأثقال و الرماية .

ويرصد الخليج 365 أبرز الإنجازات العالمية فى الرياضة بشهر نوفمبر كالتالى :



عزمى محيلبة يتوج بفضية كأس العالم للرماية بقطر عزمى محيلبة يتوج بفضية كأس العالم للرماية بقطر

توج الرامي عزمى محيلبة لاعب منتخب الرماية بالميدالية الفضية بمنافسات الإسكيت ببطولة كأس العالم المقامة فى قطر .

وحقق عزمى محيلبة، لاعب المنتخب الوطنى للرماية، برونزية منافسات الإسكيت ببطولة العالم أغسطس الماضى فى أذربيجان ليواصل إنجازاته العالمية.

يعد الرامى عزمى محيلبة صائدا للبطولات فى لعبة الرماية فى مصر لما يحققه من إنجازات دولية وأفريقية لصالح اللعبة، آخرها حسم مبكر لمقعد مصر فى أولمبياد باريس 2022.





محمد ياسين يحقق فضية كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين بجورجيا

حصد محمد ياسين، لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة، فضية منافسات كأس العالم للناشئين، المقامة حاليًا فى جورجيا خلال يومي 18 و19 نوفمبر الجاري.

وخاض ياسين مباريات قوية في البطولة حيث فاز في 5 مباريات من أصل 6 في دور المجموعات ليتأهل لدور الـ128.

وفاز ياسين في دور الـ 128 على بطل رومانيا بنتيجة 15-6 قبل أن يحقق الفوز على بطل ألمانيا في دور الـ64 بنتيجة 15-5.

وفي دور الـ32 فاز ياسين على بطل أوكرانيا بنتيجة 15-6 قبل أن يكتسح بطل المجر بنفس النتيجة في دور ثمن النهائي.

وواصل ياسين تألقه وفاز على بطل أوكرانيا بنتيجة 15-5 في ربع النهائي قبل أن يتفوق على بطل إيطاليا بنتيجة 15-12 في نصف النهائي قبل أن يخسر بصعوبة من بطل المجر في النهائي بنتيجة 15-13.





ميداليات متنوعة للأثقال فى كأس العالم بالمكسيك

حصدت فاطمة صادق لاعبة منتخب رفع الأثقال على ميداليتين فضيتين فى منافسات الكلين، والمجموع بوزن 87 كجم ببطولة العالم تحت 20 سنة بالمكسيك .

وتوجت رحمة أحمد لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال بثلاث ميداليات برونزية فى منافسات وزن أقل من 81 كجم.

بينما حصل محمود حسنى لاعب المنتخب الوطنى للأثقال على المركز الخامس فى منافسات الخطف .

فيما توج محمد عبد المنعم لاعب المنتخب الوطنى لرفع الاثقال بالميدالية الذهبية مؤخرا فى منافسات الخطف بوزن 81 كجم .

وحصد سيد على، لاعب منتخب رفع الأثقال، برونزية الخطف وفضية الكلين وفضية المجموع فى وزن أقل من 61 كجم.

فيما حصدت حبيبة سعد من قبل برونزية الخطف فى وزن أقل من 45 كجم فيما إحتل حلمى عبد البارى المركز الرابع فى منافسات الخطف وزن 67 كجم.