شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن يخضع لبرنامج تأهيل للتعافى من إصابة التهاب الركبة لدعم الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى، لبرنامج تأهيلى من أجل التعافى من الإصابة التى يعانى منها للدخول فى التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة بيراميدز فى إطار الجولة السابعة من دورى Nile.

ويعانى محمد حسن من التهابات على الركبة أبعدته عن مواجهة المقاولون العرب الودية التى ختم بها الإسماعيلى ودياته بالفوز بهدفين نظيفين.

ووضع الجهاز الطبي بقيادة هشام مصطفى برنامجا تأهيليا للاعب بمعاونة المعد البدنى أحمد سامح من أجل محاولة تجهيز اللاعب قبل مواجهة بيراميدز المقبلة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 25 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ونجح فريق الإسماعيلى فى تحقيق الفوز على ساحة دمياط بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق باسم مرسى وصالح جمعة "هدفين"، قبل أن يتعادل مع المروج الليبى بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الاثنين، جاء هدف الإسماعيلى الوحيد عن طريق مروان حمدى فى الدقيقة 18 بعد اختراق من عمق الملعب وتسديدة من داخل الـ18 محرزا الهدف الأول، بينما تعادل فريق المروج من ضربة حرة مباشرة ثم واجه الدراويش نظيره موردن فيوتشر مساء الجمعة الماضية وخسر بهدفين مقابل هدف ثم عاد وخسر من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيرا الفوز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله خسر في 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.