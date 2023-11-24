شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين بيراميدز ومازيمبى بدروى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز ومازيمبى الكونغولى التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بدأ فريق مازيمبى الشوط مسيطرًا على الكرة بفضل الانتشار الجيد، وبعد أول 10 دقائق استطاع بيراميدز استعادة الاستحواذ وهدد مرمى مازيمبى بأكثر من فرصة خطرة، جاءت أخطرهم عن طريق رمضان صبحى وفيستون ماييلى الذى كاد أن يسجل هدف التقدم فى الدقيقة 42 لولا تدخل الحارس وامسك بالكرة.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - كريم حافظ، خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - أحمد فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس.

فيما يضم تشكيل مازيمبى كلاً من.. حارس المرمى: أليو فاتي، خط الدفاع: إبراهيما كيتا- جونسون أتيبو- لويس أوتشانجا- ماجلوري نتاومبي، خط الوسط: جلودي ليكونزا- أوجوستين أولادابو- بواز نجالامولومي، خط الهجوم: فلي تراوري- فيليب كينزومبي- جلوري موجايا.