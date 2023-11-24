شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة منتخب الشباب إلى القاهرة بعد المشاركة فى بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت بعثة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض الي القاهرة ، قادمة من تونس بعد المشاركة في بطولة شمال أفريقيا.

حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2005، نتائج مرضية في مشاركته في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة التي استضافتها تونس خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري، بالحصول على المركز الثالث، بمشاركة خمس منتخبات هي تونس صاحبة الضيافة إلى جانب مصر والجزائر وليبيا والمغرب.

يأتي ذلك كون بطولة شمال إفريقيا هي أول احتكاك دولي لمنتخب الشباب المصري، الذي تكون قبل انطلاق البطولة بحوالي قرابة شهر واحد فقط.