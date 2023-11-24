شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة العاشرة فى دورى المحترفين بعد التعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة، تعديل بعض المواعيد فى مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دورى المحترفين لهذا الموسم، الذى يقام من دور واحد، ثم يتنافس أول 10 أندية على مقعدين للصعود مباشرة ثم يخوض الثالث دورة مع أول القسم الثانى ب، فيما ينافس آخر 10 أندية على هبوط 3 أندية للقسم الثانى ب.

وقررت لجنة المسابقات تأجيل 5 مباريات من الأسبوع العاشر إلى يوم الأربعاء 29 نوفمبر الجارى بدلا من أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وهى مواجهات كل من السكة الحديد مع النجوم، القناة مع أسوان، بترول أسيوط مع مكادى، مصر المقاصة مع غزل المحلة.

فيما تم تأجيل مواجهة وادى دجلة مع دكرنس إلى يوم الخميس 30 نوفمبر بدلا من إقامتها يوم الثلاثاء 28 نوفمبر فى الثانية والنصف عصرا.

موعد مباريات الجولة العاشرة..

الاثنين 27 / 11

النصر للتعدين مع بتروجت

الثلاثاء 28 / 11

طنطا مع جمهورية شبين

أبو قير للأسمدة مع بروكسى

الأربعاء 29 / 11

السكة الحديد مع النجوم

القناة مع أسوان

بترول أسيوط مع مكادى

مصر المقاصة مع غزل المحلة

الخميس 30 / 11

وادى دجلة مع دكرنس