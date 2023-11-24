شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة العاشرة فى دورى المحترفين بعد التعديل والان مع تفاصيل الخبر
وقررت لجنة المسابقات تأجيل 5 مباريات من الأسبوع العاشر إلى يوم الأربعاء 29 نوفمبر الجارى بدلا من أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وهى مواجهات كل من السكة الحديد مع النجوم، القناة مع أسوان، بترول أسيوط مع مكادى، مصر المقاصة مع غزل المحلة.
فيما تم تأجيل مواجهة وادى دجلة مع دكرنس إلى يوم الخميس 30 نوفمبر بدلا من إقامتها يوم الثلاثاء 28 نوفمبر فى الثانية والنصف عصرا.
موعد مباريات الجولة العاشرة..
الاثنين 27 / 11
النصر للتعدين مع بتروجت
الثلاثاء 28 / 11
طنطا مع جمهورية شبين
أبو قير للأسمدة مع بروكسى
الأربعاء 29 / 11
السكة الحديد مع النجوم
القناة مع أسوان
بترول أسيوط مع مكادى
مصر المقاصة مع غزل المحلة
الخميس 30 / 11
وادى دجلة مع دكرنس
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