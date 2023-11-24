شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى لاكاى يسجل هدف تقدم بيراميدز فى شباك مازيمبى الكونغولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الجنوب أفريقي فخرى لاكاى لاعب بيراميدز، هدف التقدم لفريقه فى شباك مازيمبى الكونغولى بالدقيقة 54 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

جاء الهدف بعدما استلم فيستون ماييلى الكرة داخل منطقة الجزاء وهيئها لفخرى لاكاى القادم من الخلف ليسددها من لمسة واحدة فى شباك مازيمبى.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - كريم حافظ، خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - أحمد فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس.

فيما يضم تشكيل مازيمبى كلاً من.. حارس المرمى: أليو فاتي، خط الدفاع: إبراهيما كيتا- جونسون أتيبو- لويس أوتشانجا- ماجلوري نتاومبي، خط الوسط: جلودي ليكونزا- أوجوستين أولادابو- بواز نجالامولومي، خط الهجوم: فلي تراوري- فيليب كينزومبي- جلوري موجايا.