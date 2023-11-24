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اتحاد جدة يتعادل ايجابيًا أمام الاتفاق في الدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الايجابي نتيجة مباراة اتحاد جدة و الاتفاق بهدف لكل فريق ،  في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي.

سجل الهولندي فينالدوم الهدف الأول لفريق الاتفاق في الدقيقة 41 ، فيما أدرك الاتحاد هدف التعادل عن طريق اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 54.

ولعب اتحاد جدة بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

فى خط الدفاع: حسن كادش، لويز فيليبي، سويلم المنهالي، مهند الشنقيطي

فى خط الوسط: أحمد بامسعود، فابينهو، فيصل الغامدي، إيغور كورنادو

فى الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما.
وشهدت مقاعد البدلاء تواجد كلا من: عبد الله المعيوف، عمر هوساوي، مروان الصحفي، أسامة المرمش، عبدالرحمن العبود، طلال حاجي، هارون كمارا، صالح العمري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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