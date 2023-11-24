بيراميدز يفوز علي مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف بدوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز فوزًا غاليًا على نظيره مازيمبي الكونغولي،بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في اطار الجولة الأولي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، علي ملعب الدفاع الجوي.

شهدت الدقيقة 55 تسجيل اللاعب فخري لاكاي الهدف الأول لفريق بيراميدز فى مرمي مازيمبي الكونغولي.

وخاض بيراميدز المباراة أمام مازيمبي بتشكيل ضم كلا من:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

في خط الوسط: رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - كريم حافظ

في الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - أحمد فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس.